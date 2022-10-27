Путін готує нове звернення: політолог припустив, про що буде говорити диктатор росіянам

Президент Росії Володимир Путін має виступити з новим зверненням 27 жовтня. Про що саме говоритиме диктатор? Припущення зробив політолог Валерій Димов.

Експерт в інтерв'ю дав кілька варіантів того, про що очільник Кремля буде розповідати громадянам РФ.

"Нічого нового у зверненні Путіна очікувати не варто. Він знову може говорити про те, що "ми ще нічого не починали", про "Грім" - вдалі пуски міжконтинентальних балістичних ракет тощо. Його звернення знову буде розраховане на росіян, які ненавидять українців разом із ним", - зазначив політолог.

Він додав, що в Росії ніхто не каже про припинення війни. Навпаки, запитують про те, чому немає ударів по центрах прийняття рішень. Водночас зростає підтримка автора і голови "ЧВК Вагнера" Євгена Пригожина та лідера Чечні Рамзана Кадирова.

"Вони критикують міністерство оборони країни не за те, що була розпочата війна, а за те, що недостатньо знищено українців. Путін буде відповідати на цей запит. Він буде йти на ще більше посилення агресії. У нього немає ніяких тузів чи джокерів у кишені, крім тактичної ядерної зброї. Він намагається використати руйнівний потенціал ядерної зброї, не приводячи його до дії", - сказав Димов.

Щодо застосування ядерної зброї, експерт зазначив: погрожувати ефективніше, ніж реалізовувати.

"Була загроза проведення референдумів. Їх у підсумку провели, Росія визнала окуповані території своїми, після чого заявила, що захищатиме їх усіма методами, зокрема і ядерною зброєю. Путін сказав, що це не блеф. Однак ЗСУ звільнили певні території, які Росія щойно проголосила своїми. Тепер громадяни Росії чухають потилиці й думають, що, можливо, це блеф", - зазначив політолог.

Політолог сказав, що у Путіна є "джокер" у рукаві, однак діставши його, він не отримає жодного плюсу, а матиме лише наслідки. Після цього катастрофічні процеси для Росії триватимуть більш динамічно.

Раніше Путін запропонував переовори президенту України Володимиру Зеленському. Про це розповів голова африканської країни Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало.

Ембало був у Москві напередодні, а потім відвідав Київ.

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