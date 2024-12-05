Путін готує росіян до наслідків від війни, які відчуватимуться десятиліттями

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що події на фронті в Україні визначатимуть долю Росії на довгі роки, а можливо, і на десятиліття вперед.

Як повідомляє The Moscow Times, про це господар Кремля говорив у виступі на засіданні Ради зі стратегічного розвитку та національних проектів.

"Те, що відбувається у нас на лінії бойового зіткнення, на фронті, прямо скажемо, визначатиме життя нашої країни на багато років уперед, а, може, і на десятиліття ", - сказав він.

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При цьому президент держави-агресорки не уточнив, які саме наслідки бойових дій будуть такими значними для країни. Проте вже зараз війна серйозно впливає на економіку Росії.

За даними Росстату, річна інфляція на початок грудня 2024 року досягла 9,07%, що стало максимальним показником від лютого 2023 року. Тижневе зростання цін виявилося одним із найрізкіших за останні два роки. На думку експертів, листопадова інфляція у перерахунку на річні темпи становить 14,5%.

Війна також посилила технологічну ізоляцію Росії. Влітку 2024 року Міністерство фінансів США розширило санкції, заборонивши надання IT-послуг особам, які перебувають у Росії, включаючи IT-консалтинг, проектування, підтримку та хмарні сервіси. Санкції торкнулися також постачання товарів подвійного призначення, що обмежило доступ до промислових верстатів, пристроїв із числовим програмним управлінням та напівпровідникам.

Наслідки війни також помітні автомобільному ринку. Після виходу міжнародних автовиробників Росію практично повністю зайняли китайські бренди. За підсумками 2024 року їхня частка на ринку нових автомобілів склала близько 70%.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-27 роки, за яким наступного року уряд збільшить витрати за статтею “національна оборона” до нового рекорду - 13,49 трлн рублів. Військовий бюджет РФ досягне 6,2% національного ВВП – це рівень військових диктатур Африки.

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