Путін готує росіянам "сюрприз" перед річницею вторгнення до України - розвідка

Українська розвідка вважає, що, проводячи у Росії низку офіційних заходів перед річницею війни, Кремль готує суспільство до нової хвилі мобілізації.

Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону у середу, 15 лютого.

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"Пропаганду треба чимось підживлювати. Ця череда публічних заяв, запевнень, криків, концертів, вони напевно будуть святкувати вже 150 тисяч знищених російських окупантів на той момент. Ця пропагандистська активність - це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів і до нової хвилі мобілізації. Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій, виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців. Це, мабуть, не громадяни, це швидше піддані РФ, тому що громадяни захищали б власні права і ставили б якість питання. Можливо, і до цього також дійде", - пояснив Юсов.

Путін звернеться до Федеральних зборів

Нагадаємо, перед річницею вторгнення, російський диктатор Володимир Путін збирається виступити перед Федеральними зборами. Минулого року виступ скасували начебто через "напружений графік" Путіна. Тепер підготовку до виступу знову відновили.

Російський політолог і політтехнолог Аббас Галлямов припускає, під час виступу перед Федеральними зборами Путін може оголосити про новий наступ на Україну. Також, на його думку, кремлівський диктатор знову буде озвучувати абсурдні тези на кшталт: "Ми не хотіли воювати, нас змусили", "НАТО – агресор", "Українці – фашисти", "Росія захищається".

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