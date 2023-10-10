Путін готується до виборів: розвідка Британії оцінила, на які кроки піде диктатор

Вибори у РФ заплановані на 17 березня 2024 року.

До президентських виборів у Росії диктатор Володимир Путін навряд чи оголосить про ще одну мобілізацію.

Про це інформує Міноборони Британії у Twitter.

Президентські вибори у РФ заплановані на 17 березня 2024 року. Попри те, що Путін ще не оголосив про свою кандидатуру, є припущення, що передвиборча кампанія глави Кремля неофіційно розпочнеться у листопаді 2023 року.

"Хоча вибори в Росії зазнають втручання та контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації", - йдеться у повідомленні.

Аналітики прогнозують, що передвиборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів. Саме такий нарив російський диктатор використовує для виправдання дій держави та консолідації його агресивних дій.

"Напередодні виборів Кремль майже напевно прагнутиме звести до мінімуму непопулярні політичні кроки. Тому вкрай малоймовірно, що якусь подальшу хвилю мобілізації буде реалізовано до президентських виборів у березні 2024 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Що відомо про майбутні вибори у РФ

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, коли президент Російської Федерації святкує свій 71-й день народження, президент Чечні Рамзан Кадиров зробив несподівану заяву про наступні президентські вибори в Росії.

У самому Кремлі прокоментували можливу участь чинного президента-диктатора Росії Володимира Путіна на майбутніх виборах, які заплановані на 2024 рік.

Тим часом у РФ в адміністрації російського президента Володимира Путіна обирають опонентів для нього ж на виборах.

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