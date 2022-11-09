Путін готується до випробування міжконтинентальної ядерної ракети "Сатана-2" - Daily Express

Раніше в РФ повідомляли, що близько 50 ракет перебувають у масовому виробництві і незабаром будуть готові.

Російський диктатор Володимир Путін планує вдруге випробувати міжконтинентальну ядерну ракету РС-28 "Сармат", відому як "Сатана-2".

Про це йдеться у статті Daily Express.

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Як пише видання, Путін сказав, що ця ракета "примусить ворогів Росії задуматися". У травні РФ повідомила, що близько 50 ракет перебувають у масовому виробництві і незабаром будуть готові.

"Ця воістину унікальна зброя зміцнить бойовий потенціал наших Збройних сил, надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і дасть поживу для роздумів тим, хто в запалі шаленої агресивної риторики намагається загрожувати нашій країні. Новий комплекс має найвищі тактико-технічні характеристики та здатний долати всі сучасні засоби протиракетної оборони. Цей не має аналогів у світі і не матиме ще довго", - цитує інформаційне агентство Путіна.

Як йдеться у повідомленні Daily Express, Путін попередив, що будь-яка спроба Заходу встати на шляху Москви "призведе до наслідків, яких ніколи не було в його історії".

Путін збирається провести другі за рік ядерні навчання

Раніше Defense Express повідомляло, що Росія збирається вдруге за рік провести свої навчання "Гром". Приводом нібито стали навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon, які тривали від 17 до 30 жовтня. Навчання російських військових будуть зосереджені нібито на перевірці міжконтинентальних балістичних ракет, "хоча й існує велика вірогідність запуску крилатих ракет по Україні".

У виданні наголосили, що будь-які пуски не означають використання ядерного озброєння, а його випробування в атмосфері, космосі та під водою заборонені договором від 1963 року, і від цього часу СРСР, а потім і РФ його дотримувалися.