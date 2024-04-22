Путін готується до війни ще із п'ятьма країнами:у РНБО назвали наступні цілі Кремля

Наразі Путін активно працює над "політичною війною" у тих країнах, на які хоче напасти в майбутньому.

Російський диктатор Володимир Путін готує ґрунт для війни із країнами Балтії, Молдови та Казахстану.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"А навіщо росіянам обов'язково воювати в Україні? Вони дуже активно працюють над політичною, і не лише, підготовкою війни в Балтії. Вони досить активно працюють у Молдові. Ми бачимо останнім часом активізацію щодо Казахстану", - вважає він.

Посадовець припускає, що Росія може вийти зі стадії мобілізації та повернутися до мирної економіки, але лише у разі зміни керівництва.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав наступні цілі диктатора Путіна після України.

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