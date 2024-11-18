Путін готується до війни з НАТО: Die Welt назвало терміни початку

Служба безпеки Литви оцінює, що РФ готується до тривалої конфронтації з Альянсом. І Путін використовує для цього весь інструментарій своїх спецслужб.

Росія готується до тривалої конфронтації з НАТО. Однак експерти не очікують збройного нападу на країни Альянсу протягом найближчих 7-10 років.

Про це йдеться у статті видання Die Welt.

Політики, військові та розвідники у Лондоні, Стокгольмі, Відні та Берліні замислюються над питанням, чи задовольниться президент Росії Володимир Путін досягненнями в Україні. Якщо ні, то якими будуть його наступні кроки? Зокрема, це хвилює країни, які можуть стати наступними, наприклад Литву.

Загроза для Литви

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"Режим хоче повернення Російської імперії. Сюди також входять країни Балтії, Україна та Польща. Путін також націлюється на частину Фінляндії", – попередив Даріус Яунішкіс, який дев'ять років очолював службу безпеки Литви.

Згідно зі звітом служби, РФ готується до тривалої конфронтації з НАТО, зокрема через спроби дестабілізувати західні суспільства та підірив підтримки України.

"Путін використовує для цього весь інструментарій своїх спецслужб, включно з диверсіями проти критичної інфраструктури та військових об’єктів, впливом на громадську думку та вербуванням агентів через Telegram", – повідомив Яунішкіс.

Країна-агресорка також намагається через фейки зірвати створення бригади Бундесверу у Литві. Наприклад, росіяни поширюють інформацію про те, що "німецькі солдати ґвалтують жінок і хочуть окупувати Литву". Яунішкіс зазначив, що Москва активно перешкоджає проєкту. Литовські спецслужби підтримують зв'язок із німецькими колегами для протидії.

Загроза для Балтійського регіону

Потенційна зона конфронтації – Балтійське море. Таку думку висловив експерт із російських питань Герхард Манготт:

"Російські військові літаки часто вимикають транспондери, що змушує винищувачі НАТО підійматися на перехоплення. Це може призвести до помилкових інцидентів, які, хоч і не спричинять війну, можуть викликати вибіркові конфронтації".

У фокусі – два місця: Нарва в Естонії, де 95% населення є етнічними росіянами, і Сувалкський коридор, який може стати шляхом для з'єднання російських військ у Калінінграді з Білоруссю.

Коли може початися війна РФ з НАТО?

"Я не очікую збройного нападу Росії на країни НАТО протягом найближчих семи-десяти років. Її військовий потенціал зараз ослаблений", – озвучив свою оцінку Манготт.

Росія стала набагато небезпечнішою, ніж пізній Радянський Союз, вважає автор книги "Напад Путіна на Німеччину" Арндт Фрейтаг фон Лорінгховен. Він наголошує на важливості активної боротьби з дезінформацією. Так, приклад ефективної протидії російському впливу демонструють Франція та Швеція. Вони створюють оперативні групи, публікують імена відповідальних за дезінформацію, блокують канали.

Швеція 2022 року заснувала "Агентство психологічного захисту", а Франція – агентство Viginum у відповідь на російське втручання під час виборів президента 2017 року.

Експерти оцінюють, що європейські країни мають бути готовими до активнішої протидії російському впливу. Це передбачає як оперативну реакцію на загрози, так і стратегічне зміцнення інформаційної та кібербезпеки.

Нагадаємо, на думку військових експертів, Росія могла б окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів. Стільки часу знадобиться НАТО, щоб застосувати п'яту статтю статуту та стати на захист країн Балтії.

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