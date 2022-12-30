Путін готується розмістити ядерну зброю в Білорусі: з’явилися ознаки таких намірів

Господар Кремля не довірить ядерну зброю Лукашенку, вона перебуватиме під контролем російських військово-космічних сил.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін зацікавлені у розміщенні тактичної ядерної зброї на території країни-сателіта РФ.

Білоруський опозиціонер та міністр культури Білорусі у 2009−2012 роках Павло Латушко назвав в інтерв'ю Radio NV ознаки таких намірів.

"Ми маємо інсайди, підтверджені з кількох джерел, про те, що офіцери ракетно-артилерійських військ Білорусі виїжджали до Російської Федерації на склади та частини зберігання тактичної ядерної зброї, вивчали логістику, транспортування. Цього тижня проходили навчання військ хімічного радіаційного захисту біля Білорусі. Заради чого це все відбувається? Один з елементів — це підготовка та розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі", — зазначив він.

Білоруський опозиціонер також нагадав про заяви лідерів двох диктаторських режимів про модернізацію бомбардувальників СУ-25, які здатні нести тактичну ядерну зброю, і про те, що "Іскандери" подвійного призначення уже надійшли на бойове чергування до Білорусі.

"Все це говорить про те, що фактично залишилося зробити один крок, одне натискання та ядерну тактичну зброю буде розміщено на території Білорусі", — наголосив Латушко.

Білоруський опозиціонер уточнив, що Путін не довірить ядерну зброю Лукашенку, а лише розмістить її на території Білорусі і "вона перебуватиме під контролем російських військово-космічних сил, сил ядерного стримування".

Латушко також зауважив, що Лукашенко не заперечує проти розміщення ядерної зброї, бо вважає, що це підвищить його рейтинг і гарантує довічну владу.

При цьому колишній білоруський урядовець наголосив, що ядерна зброя у Білорусі створює додаткову загрозу не лише Україні, але й західній Європі.

Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що Путін втягує Олександра Лукашенка в ядерний шантаж, і саме для цього очільник РФ літав до Мінська.

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