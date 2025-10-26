Путін гнівно відреагував на нові санкції США

Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін назвав нові санкції США проти його країни спробою тиску.

Слова диктатора цитують російські пропагандисти.

Зокрема, Путін назвав санкції США «недружнім актом», який не зміцнює російсько-американські відносини. Він нагадав, що американський лідер Дональд Трамп під час свого першого терміну запровадив найбільшу кількість санкцій проти РФ.

Нагадаємо, 22 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти основних нафтових гігантів Росії — «Роснєфті» та «Лукойла». Крім того, США закликали Росію негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Трамп наголосив, що економічні обмеження, введені Сполученими Штатами проти найбільших нафтових компаній Росії, можуть дати результати протягом пів року.