Путін хоче негайних міжнародних переговорів для забезпечення гарантій Росії

Росія вимагати виключити будь-яке подальше просування НАТО на схід.

Президент країни-агресорки Володимир Путін під час розмови з лідерами Фінляндії та Франції заявив про запуск невідкладних міжнародних переговорів для затвердження "юридично зафіксованих гарантій" Росії, аби виключити розширення НАТО на схід.

Про це йдеться у повідомленнях пресслужби президента Росії.

Спочатку Путін говорив із президентом Фінляндії Саулі Нійністе, а потім із президентом Франції Емманюелем Макроном. Інформація про зміст розмов не містить нових даних про реакцію співрозмовників на заклики Путіна щодо надання йому західних гарантій.

Як йдеться на сайті Кремля, Путін наголосив на важливості негайного запуску міжнародних переговорів для вироблення юридично зафіксованих гарантій, що "виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні", що нібито загрожують Росії озброєнням. Про це ж йшлося і під час переговорів із лідером США Джо Байденом.

Про те, що Кремль вимагає західних гарантій, раніше заявив сам Путін, про це повідомляється у документі, який з'явився на сайті МЗС Росії. У ньому викладені ці вимоги на тлі нарощування російських Збройних сил біля кордонів з Україною, яке у Києві та Заході вважають загрозливим.

Як повідомляли раніше, Росія пригрозила НАТО "тяжкими наслідками" в разі розширення Альянсу на схід. "Подальшого розширення НАТО бути не повинно. І спроби представити справу так, ніби Росія тут не має права вето, - це все спроби з недійсними засобами", - заявили у Кремлі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber