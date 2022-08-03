"Путін хоче переговорів": Фурса пояснив, для чого ексканцлер Німеччини Шредер насправді їздив до Москви

За словами економіста Сергія Фурси, російський президент хоче відновити та розширити Мінські домовленості.

Про це Сергій Фурса написав у Мережі.

"Путін хоче домовитися. Путін хоче рекорд про успіх. А Путін знову хоче федералізації України. Тепер за зразком Швейцарії та кантонів, які до неї входять. Так, саме такий приклад і наводить Шредер. Каже, що бачить шанс мирних переговорів та формат кантонів в Україні, як у Швейцарії. Ось не дарма людина провела відпустку у Москві. Знову 25. Ми це вже проходили. Навіть до війни це було неможливо. Тепер путін хоче розширити мінські угоди, впхнувши туди ще й узбережжя Азовського моря", - ввважає Фурса.

Експерт впевнений, що російський диктатор не відмовився від захоплення усієї України, попри численні невдачі на фронті.

"І всі референдуми, всі чутки про те, що путін хоче швидко розширити російську імперію Бердянськом, щоб усі відчули її всеосяжну велич, якраз для прикриття. путін не хоче отримати всі санкції світу за Сєвєродонецьк. Він хоче зняти санкції. І все ще хоче усю Україну. А розмови про відтворення СРСР. Розмови про те, що зараз усі захоплені території будуть у темпі вальсу включені до складу росії — це все для прикриття. Прикриття чергового плану отримати всю Україну та керувати нами зсередини.

А щоб цей план підтримували корисні ідіоти на Заході — малювати альтернативну реальність у вигляді потенційного ядерного удару, який, звичайно ж, неминуче буде завдано, якщо Україна забере Херсон", - йдеться у його дописі.

За словами Фурси, Кремль хоче налякати своїми псевдопланами, які активно поширюють російські засоби масової пропаганди у соціальних мережах.

"Як і розмови про новий СРСР, який активно просувають типу анонімні Telegram-канали, і про який рясніють зливи типо незалежних російських журналістів. Випадкових зливів з Кремля не буває. Вони хочуть налякати своїми псевдопланами. Тож можна навіть сказати, що п'яна маячня медведєва — це не така й п'яна маячня, а прохання старших товаришів налякати Європу заради того, щоб Європа почала схиляти Україну до справжнього плану путіна. А медведєв просто виконує роль клоуна. Формула Шредера. Це можуть назвати так", - додав він.

Фурса вважає, що Путін хоче, аби Захід зняв з Росії санкції, запроваджені через військову агресію проти України. При цьому очільник Кремля "хоче зберегти своє обличчя тапоказати силу російського народу".

"Нічого історія не вчить любителя історії путіна. Якщо він не зміг усунути федералізацію України до повномасштабної війни, то як він збирається зробити це зараз? Краще б мовчав чи продовжував розповідати про свою денацимілітаризацію. Що ж. Слово кантон тут личить. Але в Україні не буде кантонів. А ось Шредера у нас тільки так і величатимуть. Гер кантон. Або щось таке.

І цього хоче не Європа. Цього хоче путін, який хоче позбутися санкцій. Хоче повернутися до статусу-кво до 24 лютого, але при цьому зберегти своє обличчя та показати силу російському народу. І це точно не сприйме Україна. І нам треба зробити все, щоб про такий план навіть не заїкалися у європейських столицях", - підсував він.

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