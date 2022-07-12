Путін хоче підставити Іран: експерт - про зверненння Росії до Тегерана надати їй військову допомогу

За його словами, зараз Росія хоче, щоб Іран віддавав борги за те, що Кремль стільки років начебто підтримував Тегеран в умовах санкцій, а тому вдалася до звичного їй стилю ведення дипломатії - шантажу.

Таку думку висловив 24 каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Думаю, що Росія зараз починає активно шантажувати Іран. Мовляв, віддавайте борги за те, що ми начебто підтримували вас в умовах санкцій стільки років. Заодно Росія починає підставляти вимогами щодо безпілотників, про що знають у США. Це явно не підвищує реноме та репутацію Ірану в очах підписантів відповідної угоди. Тому це – своєрідна підстава", – вважає Мусієнко.

Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, адміністрація президента США заявила, що РФ могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.

Згодом представник МЗС Ірану Насер Канаані не підтвердив інформацію про передавання Росії партії бойових безпілотників. Проте керівництво РФ зверталося з таким проханням.

Телемарафон | Випуск ТСН 20:00 за 12 липня 2022 року

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