Путін хоче підставити Іран: експерт - про зверненння Росії до Тегерана надати їй військову допомогу

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що російський диктатор Володимир Путін почав шантажувати Іран вимогами отримати військову допомогу.
За його словами, зараз Росія хоче, щоб Іран віддавав борги за те, що Кремль стільки років начебто підтримував Тегеран в умовах санкцій, а тому вдалася до звичного їй стилю ведення дипломатії - шантажу.
Таку думку висловив 24 каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Думаю, що Росія зараз починає активно шантажувати Іран. Мовляв, віддавайте борги за те, що ми начебто підтримували вас в умовах санкцій стільки років. Заодно Росія починає підставляти вимогами щодо безпілотників, про що знають у США. Це явно не підвищує реноме та репутацію Ірану в очах підписантів відповідної угоди. Тому це – своєрідна підстава", – вважає Мусієнко.
Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, адміністрація президента США заявила, що РФ могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.
Згодом представник МЗС Ірану Насер Канаані не підтвердив інформацію про передавання Росії партії бойових безпілотників. Проте керівництво РФ зверталося з таким проханням.
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