Путін хоче позбавляти росіян громадянства за "фейки" про армію – росЗМП

Путін вніс поправку до законопроєкту про можливість позбавлення набутого громадянства, який був схвалений у першому читанні.

Президент Росії Володимир Путін вніс поправку до ухваленого у першому читанні законопроєкту про можливість позбавлення набутого громадянства "за фейки чи дискредитацію армії".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Зазначається, що Держдума ухвалила законопроєкт у першому читанні на початку квітня. У вихідному документі пропонувалося позбавляти громадянства за тяжкі злочини проти держави, терористичну діяльність, наркоторгівлю, підробку документів.

"Путін вніс поправку до ухваленого у першому читанні законопроєкту про можливість позбавлення набутого громадянства. Пропонується позбавляти громадянства за фейки про армію, її дискредитацію, участь у небажаних організаціях, заклики до порушення територіальної цілісності (207.3, 280.3, 284.1, 280.1 КК РФ)", - йдеться в повідомленні.

ФСБ встановлюватиме "факти загрозливих дій для безпеки держави, які можуть спричинити позбавлення громадянства".

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