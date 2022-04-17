Путін хоче продовжувати війну і не бажає зустрічатися із Зеленським – Драгі

Прем'єр-міністр Італії впевнений, що дзвінки очільнику Кремля – марна трата часу.

Президент РФ Володимир Путін хоче продовжувати війну і проти зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в новому інтерв'ю порталу Corriere Della Sera.

Журналісти сказали, що раніше прем'єр розмовляв з Путіним по телефону. Вони поцікавилися, чи не можна було його зупинити за допомогою дипломатичної бесіди.

"У телефонній розмові я сказав йому, що телефоную йому, щоб поговорити про мир. Я запитав його: "Коли ви зустрічаєтеся з Зеленським? Тільки ви удвох зможете знайти рішення". Він відповів: "Час ще не настав". Я наполягав: "Прийміть рішення про припинення вогню". І знову: "Ні: час ще не настав", — сказав Драгі.

За його словами, далі Путін почав розповідати про оплату за російський газ в рублях, яка тоді ще не була офіційно прийнята в РФ. Після цього співрозмовники домовилися зустрітися через кілька днів і попрощалися. А потім світ побачив військові злочини російських окупантів у Бучі.

"Я починаю думати, що мають рацію ті, хто говорить, що з ним марно розмовляти, це просто марна трата часу. Я завжди захищав Макрона і продовжую стверджувати, що як президент ЄС він правий, намагаючись використовувати всі можливі шляхи діалогу. Але у мене склалося враження, що жах війни, з її різаниною, з тим, що вони зробили з дітьми і жінками, абсолютно не залежить від слів і телефонних дзвінків, які робляться", — підсумував Драгі.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг припускає, що ця війна може тривати місяцями чи навіть роками. Натомість американський телеканал CNN наводить слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який сказав європейським союзникам, що війна Росії проти України триватиме до кінця 2022 року.