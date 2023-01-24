Путін хоче розширити білоруський фронт: чи вдасться йому втягнути у війну "паперові війська" Лукашенка

Експерт вважає, що у Росії залишилося близько пів року, щоб реалізувати будь-які плани.

Російський диктатор Володимир Путін намагатиметься розширити білоруський фронт, але у нього не вистачить для цього ресурсів.

Таку думку висловив військовий експерт, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі "Еспресо".

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"Росіяни намагатимуться розширити білоруський фронт, але це поки теоретичні наміри путінського режиму й особисто Путіна. У нього зараз немає ресурсів, він намагається реалізувати свої задуми різними способами. Путін повернув Герасимова, який буде малювати карту. Зараз ресурси мають важливе значення. У Росії за цей рік з ресурсами все зі знаком мінус", - підкреслив Самусь.

Експерт вважає, що у Росії залишилося близько пів року, щоб реалізувати будь-які плани, тому що далі, на його думку, на російську економіку чекає катастрофічне падіння.

Що відбувається у Білорусі

Нагадаємо, в Білорусі 19 січня ближче до кордону з Україною перекинули бойові вертольоти. Зокрема, з білоруських Мачулищів до Лунинця перебазувалися 11 російських вертольотів.

Також Росія продовжує перекидати на територію Білорусі особовий склад та військову техніку. Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що зараз повторного наступу на Україну з півночі не буде через нестачу техніки та особового складу окупантів у Білорусі. Ймовірний наступ з території РБ може розпочатися не раніше осені 2023 року.

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