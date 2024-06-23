Путін хоче спровокувати нову війну: Портников розповів про небезпеку для України та наслідки для США

На думку журналіста Віталія Портникова, Путін намагається спровокувати КНДР напасти на Південну Корею.

Про приховані наміри кремлівського диктатора та їх наслідки він розповів в ефірі "Еспресо".

"Кім Чен Ин зараз постійно їздить на оборонні підприємства й дивиться, що там відбувається. Домовленість з РФ для нього – величезний економічний шанс. Він лідер країни, яка на 90% залежить від Китаю. Що Китай хоче, те й дає, не хоче – не дає. Взагалі нічого не дасть – буде голод і корейці будуть їсти траву. І тут виникає ситуація, коли Кім Чен Ин може отримати гроші за власну продукцію. Я маю на увазі російські гроші. Саме тому він і далі буде цю зброю виробляти, бо це для нього величезний економічний шанс. Йому з нападом Росії на Україну просто пощастило", – пояснив журналіст.

За словами Портникова, Путін підбурює Кім Чен Ина розв'язати війну проти Південної Кореї.

"Договір про співпрацю між Росією та КНДР був підписаний ще після 2006 року, коли закінчились терміни таких же радянсько-корейських домовленостей. В цьому договорі не було стратегічного партнерства та обіцянок обороняти й захищати КНДР", – пояснив він.

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Журналіст впевнений, що поява у договорі між РФ та КНДР цих пунктів дасть Кім Чен Ину впевненість, що Росія підтримає його, якщо він наважиться розпочати війну на Корейському півострові.

При цьому допомога Росії не обов'язково полягатиме у введенні військ. Це може бути вето в Раді безпеки ООН, або сучасна техніка, якої немає в Північній Кореї.

"Росії дійсно потрібні радянські снаряди, а от Кім Чен Ину від Путіна потрібно набагато більше, бо у Південної Кореї сучасна армія. І питання не в тому, захистить Путін Північну Корею чи ні, а в тому, що він хоче спровокувати Кім Чен Ина на можливу війну", – додав Портніков.

На думку журналіста, якщо наміри кремлівського диктатора здійсняться, це відверне світову увагу від війн в Україні й на Близькому Сході. Крім того, розташовані у Південній Кореї американські війська будуть автоматично втягнуті у збройний конфлікт.

Портніков зауважує, бо безпосередня участь військових США у війні, скоріш за все, згуртує не тільки американську громадськість, а й головні політичні сили – демократів і республіканців.

Нагадаємо, на думку російського опозиційного журналіста і правозахисника Марка Фейгіна, не можна повністю відкидати ймовірну участь військових КНДР у війні в Україні. Проте північнокорейська армія — застаріла і відстала.

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