Путін хоче віддати Білорусі "Іскандери" з ядерними зарядами, а Лукашенко заговорив про війну з Литвою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що санкції Литви щодо Калінінграда є оголошенням війни.

Крім того, Лукашенко запропонував Путіну вжити "дзеркальних заходів" у військовій сфері на дії Заходу.

Про це він заявив на зустрічі із російським диктатором у Санкт-Петербурзі, пише білоруське провладне інформагентство "БЕЛТА".

"Це схоже на оголошення війни", - сказав Лукашенко.

Білоруський очільник також підбурює Путіна вжити заходів у відповідь на "дії Заходу". Мовляв, його "дуже напружують" тренувальні польоти літаків США та НАТО. Внаслідок цього самопроголошений очільник Білорусі попросив Путіна пристосувати їхні літаки, аби вони могли нести ядерні боєголовки.

"Нас дуже турбують питання тренувальних польотів літаків США та НАТО, які тренуються нести ядерні боєголовки. Нас це дуже напружує. Тому я прошу вас розглянути питання дзеркальної відповіді на ці речі. Без перебору. Ви, будь ласка, допоможіть нам хоча б пристосувати наші літаки, які у нас є, які можуть нести ядерні заряди... Я не кажу про те, що ми завтра перевеземо (або ви перевезете) туди ядерні боєприпаси... Але жартувати нам не можна: "Все буде добре, все тихо, ніхто не нападе". А потім виявилися не готовими до цього. Тому для нас дуже серйозна ситуація", - сказав Лукашенко.

"Я не приховую, я ставлю питання про те, щоб ми могли бути готові до всього, навіть до застосування найсерйознішої зброї для того, щоб захистити нашу Вітчизну від Бреста до Владивостока. Це наш безпосередній обов'язок", - наголосив Лукашенко.

Крім того, самопроголошений білоруський президент переконаний: "Якщо тренуються, то, напевно, щось думають. Бо навіщо тренуватися?" Лукашенко попросив Путіна "серйозно обговорити комплекс питань оборони та безпеки", аби "наші люди - росіяни та білоруси - розуміли, що вони перебувають під серйозним захистом".

Своєю чергою, Путін заявив, що найближчими місяцями передасть Білорусі комплекси "Іскандер-М", на яких можуть з’явитись ядерні заряди.

"Ми протягом найближчих місяців передамо Білорусі ракетно-тактичні комплекси "Іскандер-М", які, як відомо, можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, причому як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - заявив Путін.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав до російського лідера Володимира Путіна у Підмосков'я напередодні їхньої зустрічі у Білорусі. Путін і Лукашенко 23 червня провели закриту для ЗМІ неформальну зустріч у резиденції в Завидово. Сьогодні ж, 25 червня, диктатори зустрілись у Санкт-Петербурзі.

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