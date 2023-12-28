Путін хоче використати молдаван для війни в Україні: Санду зробила важливу заяву

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на рішення Володимира Путіна про спрощення процесу надання російського громадянства молдаванам, казахам та білорусам. Вона вважає, що у такий спосіб очільник Кремля хоче набрати "гарматного м'яса" для війни в Україні.

Про це Санду сказала в інтерв'ю румунським ЗМІ, передає Point.

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"Зрозуміло, що Кремлю потрібне гарматне м'ясо для продовження цієї війни, але молдавани не хочуть, щоб їх приносили в жертву в несправедливій війні. Ми хочемо миру для наших громадян, де б вони не перебували, у країні чи за кордоном. І ми продовжимо робити все, щоб захистити їх та правильно інформувати людей, щоб вони могли захистити себе від таких небезпек", - прокоментувала Санду.

На її думку, Молдова позбавилася залежності від Російської Федерації.

"Російська Федерація, а точніше Кремль, змінила свою стратегію в Республіці Молдова після виборів 2020 року, оскільки зрозуміла, що більше не може спиратися лише на проросійські партії. Тому що переважна більшість громадян Республіки Молдова хоче європейську інтеграцію Республіки Молдова", - сказала вона.

Нагадаємо, 18 грудня Путін спростив видавання паспортів РФ для жителів Білорусі, Казахстану та Молдови.

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