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Путін хоче використати молдаван для війни в Україні: Санду зробила важливу заяву

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Путін хоче використати молдаван для війни в Україні: Санду зробила важливу заяву

Президентка Молдови Мая Санду / Фото: Associated Press

На думку Санду, Молдова позбавилася залежності від Російської Федерації. 

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на рішення Володимира Путіна про спрощення процесу надання російського громадянства молдаванам, казахам та білорусам. Вона вважає, що у такий спосіб очільник Кремля хоче набрати "гарматного м'яса" для війни в Україні.

Про це Санду сказала в інтерв'ю румунським ЗМІ, передає Point.

"Зрозуміло, що Кремлю потрібне гарматне м'ясо для продовження цієї війни, але молдавани не хочуть, щоб їх приносили в жертву в несправедливій війні. Ми хочемо миру для наших громадян, де б вони не перебували, у країні чи за кордоном. І ми продовжимо робити все, щоб захистити їх та правильно інформувати людей, щоб вони могли захистити себе від таких небезпек", - прокоментувала Санду.

На її думку, Молдова позбавилася залежності від Російської Федерації. 

"Російська Федерація, а точніше Кремль, змінила свою стратегію в Республіці Молдова після виборів 2020 року, оскільки зрозуміла, що більше не може спиратися лише на проросійські партії. Тому що переважна більшість громадян Республіки Молдова хоче європейську інтеграцію Республіки Молдова", - сказала вона.

Нагадаємо, 18 грудня Путін спростив видавання паспортів РФ для жителів Білорусі, Казахстану та Молдови.

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Дата публікації
Перегляди
282
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