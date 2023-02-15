"Путін хоче взяти "на слабо": експерт про вихід військових кораблів РФ із ядерною зброєю

Вихід у море кораблів РФ з ядерною зброєю, про який заявила розвідка Норвегії, є шантажем і пропагандистським шоу.

Політолог Володимир Фесенко розповів про ядерний шантаж очільника Кремля Володимира Путіна та зазначив, що це є пропагандистським шоу.

Про це йшлося в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Наразі, на жаль, гаряча війна точиться майже в центрі Європи. Це наслідок російського вторгнення. РФ зараз намагається використати ядерну зброю як якийсь останній аргумент, погрожуючи використанням ядерної зброї Заходу. Однак дуже помітно насправді за непрямими ознаками: не тільки Захід, але й Росія боїться прямого військового зіткнення”, — сказав Фесенко.

Фесенко назвав погрози Путіна спробою "взяти на слабо", полякати використанням тактичної ядерної зброї.

"Зараз, саме цього моменту, це має не стільки військову мету, скільки скоріше пропагандистську. Росія має намір влаштувати “великий пропагандистський спектакль” до річниці повномасштабного вторгнення в Україну", — додав політолог.

На його думку, вихід військових кораблів із тактичною ядерною зброєю — це частина пропагандистського шоу.

Тож, як зазначив експерт, поки що прямої небезпеки немає.

"Кремль поки що радше пропагандистськи намагається полякати Захід. Але, звісно ж, хоча б потенційно такий ризик існує, і цей ризик пов’язаний тільки з Путіним і, скажімо так, з його психічною рівновагою”, — сказав Фесенко.

Він зазначив, що зараз Путін скочується на рівень північнокорейських диктаторів, які намагаються шантажувати ядерною зброєю.

“Але я думаю, що все-таки реально поки що прямих загроз її використання на сьогодні немає”, — сказав політолог.

Нагадаємо, напередодні розвідка Норвегії повідомила, що Росія вперше від моменту розпаду СРСР вивела в Балтійське море кораблі Північного флоту з тактичною ядерною зброєю на борту. Тож, експерти заявили, що очільник Кремля Путін намагається таким чином спровокувати НАТО на ескалацію, щоб домогтися переговорів зі світовими державами.

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