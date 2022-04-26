Путін хоче втягнути Придністров’я у війну з Україною, однак влада республіки збирається "пропетляти" — експерт

Путін хоче втягнути Придністров’я у війну з Україною, однак влада республіки збирається "пропетляти" — експерт

Росіяни хочуть змусити владу Придністров‘я вступити у війну з Україною, однак сама невизнана Придністровська Молдавська Республіка не бажає відкривати другий фронт і лише на словах підтримує Росію.

Влада невизнаної республіки прагне зберегти нинішній статус-кво, який дозволяє певній групі людей заробляти надприбутки, мати паспорти Молдови і водночас вважатися опорою Кремля в регіоні.

Про це заявив журналіст і політичний експерт Вадим Денисенко.

"Росіяни хочуть змусити владу Придністров‘я вступити в війну і погнати на Бесарабію армію ПМР. Так, справді, хочуть саме змусити, бо придністровська влада хоче пропетляти, так як пропетляв свого часу Лукашенко", — написав Денисенко у своєму Фейсбуці.

За його словами, армія самої ПМР налічує всього близько 10-11 тисяч військових та майже 3 тисячі російського контингенту. Однак де-факто бойових людей у республіці є до 8 тисяч.

"Це останній резерв Путіна, який можна ввести без оголошення мобілізації в самій РФ, чого він поки категорично не хоче робити", — зазначив Денисенко.

Водночас саме керівництво та жителі ПМР не бажають брати участь у війні. Доказом цього є великі черги на адмінкордоні з територіями підконтрольними Кишиневу. Експерт каже, що всі ці люди вже сьогодні тікають від мобілізації.

"Тому зараз почнеться "виламування рук". Його результат зараз можна оцінити, як 60:40 на користь вступу Придністров‘я в війну. Хоча ситуація буде змінюватися кожен день", — каже експерт.

Він переконаний, що наразі Молдова боїться відкривати другий фронт, тому тягне час.

"Ключова роль в рішенні Молдови належить кільком європейським країнам: чи захочуть вони "вписатися" за Молдову і дати Кишиневу певні гарантії. Але сьогоднішні заяви Президента Молдови — це бажання тягнути час", — підкреслив Денисенко.

Політик також зазначив, що нещдавні заяви Лаврова про ядерну зброю і третю світову війну, зокрема продиктовані саме придністровським загостренням.

Нагадаємо, 25 квітня міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що ризик ядерної війни є реальним, тому цю небезпеку не можна недооцінювати.

У Придністровській республіці вже втретє за два останні дні заявляють про вибухи

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