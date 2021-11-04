Путін хотів вступу Росії до НАТО на початку свого правління — колишній генсек

Путін хотів вступу Росії до НАТО на початку свого правління — колишній генсек

Як не дивно, Путін, який зараз називає війська НАТО у Східній Європі "загрозою для Росії", хотів вступу РФ до Альянсу.

Очільник Росії Володимир Путін під час свого першого президентського терміну (2000-2004 роки) хотів, щоб його країна вступила до НАТО, але висував певні умови.

Про це розповів колишній генсек НАТО (1999—2004 роки) Джордж Робертсон, інформує The Guardian.

За словами Робертсона, Путін на їх першій зустрічі дав зрозуміти, що хоче, аби Росія була частиною Західної Європи.

Джордж Робертсон пригадав, що Путін тоді запитав, коли Росію запросять до НАТО. На що президентові РФ відповіли, що Альянс не запрошує — країни мають самі подати заявку. На це Путін відповів, що Росія "не буде стояти в черзі з багатьма іншими незначними країнами".

Генсек НАТО (1999—2004) Джордж Робертсон / Getty Images

Також у виданні пригадали інтерв’ю Путіна двадцятирічної давнини — одне з перших на президентській посаді. Тоді глава країни-агресорки не виключав приєднання Росії до НАТО, якщо "інтереси Москви будуть розглядатися як інтереси рівноправного партнера". Також Путін сказав, що не бачить у НАТО ворога для РФ.

"Росія є частиною європейської культури. І я не можу уявити свою країну в ізоляції від Європи і того, що ми часто називаємо цивілізованим світом", — заявляв Путін 21 рік тому.

Як бачимо, зараз політичні погляди Володимира Путіна кардинально змінилися. Кремль проводить агресивну політику щодо країн колишнього СРСР, Росія незаконно анексувала Крим і веде війну на Донбасі, а до цього — у 2008 році вела збройну агресію проти Грузії. Путін вважає колективний Захід ворогом для Росії.

Нагадаємо, що Володимир Путін назвав військову присутність НАТО в Україні "загрозою" для Росії.

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