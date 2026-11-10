Путін готовий до миру "за належних умов": Кушнер зробив заяву на переговорах в Абу-Дабі

Джаред Кушнер та Стів Віткофф / © Getty Images

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Російський диктатор Путін демонструє готовність до завершення війни проти України, однак лише «за належних умов».

Про це під час спілкування з пресою на тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі заявив спецпредставник США Джаред Кушнер, повідомляє Новини.Live.

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Американський дипломат зазначив, що у партнерів виникає чимало запитань щодо щирості намірів Кремля, однак під час особистих контактів російська сторона декларує прагнення до мирного врегулювання.

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«З того, що ми зі Стівом [Віткоффом] від нього чули, можемо досить упевнено сказати: так, за належних умов. А росіяни ставлять такі самі питання українцям і європейцям: чи вони справді готові до миру?», — підкреслив Кушнер.

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) триває раунд тристоронніх перемовин щодо припинення війни. Українську делегацію на зустрічі представляють керівник Офісу президента Кирило Буданов, очільник СЗР Рустем Умєров, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, дипломат Сергій Кислиця та заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький.

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