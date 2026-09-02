Путін готовий до нової ескалації: ексчиновник Німеччини зробив прогноз

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, більше не зважає на те, як його дії впливають на репутацію РФ. Водночас Москва може швидко відреагувати на рішення Німеччини щодо російського консульства.

Про це в подкасті головного редактора BILD Пауля Ронцхаймера заявив колишній глава відомства федерального канцлера Німеччини Вольфганг Шмідт.

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За його словами, російська сторона, ймовірно, не залишить без відповіді німецьку реакцію на гібридну атаку в Лейпцигу.

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«Я припускаю, що реакція російської сторони тепер буде дуже швидкою. Під час нашого перебування при владі… ми закрили чотири з п’яти [російських] генеральних консульств, а саме в Гамбурзі, Лейпцигу, Франкфурті та Мюнхені. І у відповідь у Росії також були відповідно закриті [німецькі] генеральні консульства. Єдине, яке ще залишається відкритим, — це консульство в Санкт-Петербурзі», — сказав Шмідт.

На його думку, після закриття російського консульства в Бонні Москва може ухвалити рішення про закриття останнього німецького генерального консульства в Санкт-Петербурзі.

Росія може закрити останнє консульство Німеччини

Під час запису подкасту також стало відомо про заяву речниці російського МЗС Марії Захарової. Вона назвала звинувачення Німеччини на адресу Росії приводом для закриття «Російського дому» в Берліні.

Захарова також звинуватила німецький уряд у «розпалюванні українського конфлікту» та заявила, що Москва відповідатиме на антиросійські рішення.

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Шмідт назвав таку позицію Кремля очікуваною та пов’язав її з російською пропагандою.

«Підтримка України з боку Німеччини, а також інших західних держав сприймається Кремлем як частина загрози з боку НАТО. Тобто вони перевертають з ніг на голову те, що відбувається насправді — що вони всупереч міжнародному праву напали на іншу державу. Вони говорять, що підтримка тих, хто захищається від агресивної війни, нібито є провокацією. Це типова російська пропаганда, яку слід було очікувати», — заявив він.

За словами Шмідта, розраховувати на те, що російський президент добровільно піде на поступки, наразі не варто.

«Ми маємо справу з противником, який наразі, схоже, практично зовсім перестав дбати про власну репутацію», — наголосив колишній глава відомства канцлера Німеччини.

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Нагадаємо, раніше Німеччина вперше відкрито звинуватила Кремль у диверсії та поклала на нього відповідальність за спробу атаки за допомогою безпілотників з вибухівкою.

Берлін анонсував масштабний комплекс дипломатичних і внутрішніх санкцій, зокрема припинено роботу російського консульства у Бонні та скасовано угоду про функціонування «Російського дому» в центрі столиці.

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