Путін готовий натиснути ядерну кнопку: The Тelegraph зробив тривожну заяву

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін і його оточення регулярно погрожують ядерним ударом від початку повномасштабної війни. Це свідчить про те, що вони всерйоз розглядають такий сценарій.

Таку думку виданню The telegraph висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

«З огляду на те, що „три дні“ перетворилися вже на понад три роки, вони можуть подумати, що зможуть швидко зламати Україну за допомогою тактичної ядерної зброї — і світ на це не відповість», — вважає він.

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Ефективність ядерного стримування ґрунтується на паритеті та балансі, але ця рівновага була серйозно порушена деякими нещодавніми заявами президента США Дональда Трампа щодо Європи.

«Це могло дати Кремлю сигнал, що Сполучені Штати не втрутяться, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні чи навіть у самій Європі», — зазначив він.

Нагадаємо, Путін підтвердив новий принцип, за яким Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на агресію проти себе чи Білорусі із застосуванням звичайної зброї, яка загрожує суверенітету та територіальній цілісності.

Затвердження доктрини відбулося на тлі повідомлень, що США дозволили Україні завдавати ударів далекобійною зброєю по Росії.

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Раніше Путін вже обіцяв, що Москва жорстко відреагує на таке рішення.

«Йдеться не про те, щоб дозволяти українському режиму бити по Росії цією зброєю чи не дозволяти. Йдеться про те, щоб ухвалити рішення: країни НАТО безпосередньо беруть участь у воєнному конфлікті чи ні», — заявляв Путін.

У Києві такі заяви Путіна тоді назвали «ядерним шантажем», який «не працює».

«Ядерний шантаж — єдиний інструмент, який має Росія для залякування світу, і він не спрацює», — заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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