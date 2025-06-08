Путін готовий воювати до кінця: що стане вирішальний фактором

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін готовий пожертвувати економічним зростанням і добробутом своїх громадян заради посилення своєї військової потуги.

Про це пише видання FT.

Навіть якщо бойові дії в Україні припиняться, Росія не планує відмовлятися від масштабного переозброєння та збереження високих військових витрат.

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За оцінками експертів, Москва готова пожертвувати економічним зростанням і добробутом своїх громадян заради посилення своєї військової потуги.

«2025 року військові витрати Росії можуть доснути майже 172 мільярдів доларів — це 7,7% ВВП, що на 12% більше, ніж 2024 року. Фінансовий план Кремля на 2025–2027 роки передбачає збереження цього високого рівня витрат, що вказує на намір тривалий час підтримувати посилену мілітаризацію», — зазначають журналісти.

Основні напрямки витрат — це виробництво зброї, техніки та виплати військовослужбовцям. Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія значно збільшила випуск бронетехніки, боєприпасів та безпілотних літальних апаратів.

Водночас заводи концерну «Ростех» розширюють виробництво, а вартість російської артилерії виявилась значно нижчою, ніж у країнах НАТО.

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Експерти наголошують, що навіть у разі завершення війни виробництво військової техніки триватиме активними темпами. Кремль розглядає збереження великої армії як пріоритет і планує утримувати військових на службі, пропонуючи їм зарплати у 3–4 рази вищі за середні в цивільному секторі.

Раніше аналітики повідомили, що у Кремлі розраховують, що Україна втомиться від війни раніше за Росію, але країни Заходу можуть змінити перебіг подій.