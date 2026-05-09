Путін готовий зустрітись з Зеленським не в Москві, але видав нову “умову”: деталі цинічної заяви

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Попри заяву про готовність до діалогу, Путін висунув жорстку умову для такої зустрічі. Він наголосив, що прямий контакт із президентом України можливий лише у випадку, якщо сторони вийдуть на етап підписання підсумкового документа.

Це фактично означає, що Кремль не розглядає можливість зустрічі для обговорення проміжних умов або припинення вогню без попереднього узгодження всіх російських вимог на папері.

Окремо Путін зупинився на питанні залученості Вашингтона до процесу врегулювання. На його думку, Сполучені Штати висловлюють зацікавленість у завершенні війни, проте основне рішення нібито мають ухвалити безпосередньо Київ та Москва.

«США щиро прагнуть врегулювання, але це насамперед справа Росії та України», — заявив очільник країни-агресорки.

Крім того, за словами Путіна, наразі спостерігаються ознаки того, що «справа йде до завершення українського конфлікту». Жодних конкретних фактів або дат, які б підтверджували ці слова, диктатор не навів, що може свідчити про чергову спробу маніпуляції громадською думкою на тлі міжнародного тиску.

Зустріч Зеленського та Путіна — останні новини

Нагадаємо, у Кремлі неодноразово «призначали» українському президенту зустріч з Путіним у Москві. Ще минулого року президент України Володимир Зеленський відкинув таку ідею і натомість запросив російського диктатора до Києва.

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков уже заявляв, що Путін нібито готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але має для цього свої умови.

