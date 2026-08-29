Путін готує 10 тисяч ракет для бомбардування України: що відомо про нову зброю 'Дань-Т"

Росія планує виготовити 10 тисяч ракет «Дань-Т» для ударів по Україні / © Фото з відкритих джерел

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У 2027 році РФ планує виготовити близько десяти тисяч нових відносно дешевих ракет, які можуть запускатися з різних платформ. Масове виробництво таких засобів ураження створить надзвичайно велику кількість проблем для України через складність їхнього перехоплення.

Таку думку висловив український ветеран та військовий аналітик kriegsforscher у соціальній мережі X.

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Характеристики ракети та потенційні носії

Наразі відомо, що перспективна крилата ракета «Дань-Т» має дальність польоту близько 500 кілометрів і несе бойову частину вагою 135 кілограмів. Як зазначає OSINT-проєкт NOELREPORTS, що підтверджує ці тривожні плани окупантів, такі характеристики дозволяють ворогу завдавати нищівних ударів глибоко в тилу української території.

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На сьогодні запуски цих ракет можуть успішно здійснюватися з повітряних платформ, зокрема з літаків Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 та ударного гелікоптера Мі-28. Водночас ворог активно розробляє можливості використання наземних установок і навіть військових кораблів, що зробить цю далекобійну зброю ще більш універсальною та непередбачуваною.

Додатково росіяни працюють над оснащенням ракети сучасною антенною решіткою «Комета-16» та електронно-оптичною системою кінцевого наведення. Це яскраво свідчить про їхні безпосередні наміри перетворити порівняно просту мішень на повноцінну високоточну крилату зброю.

Дешева альтернатива та імпортозаміщення

Командування російських Повітряно-космічних сил всерйоз розглядає можливість поступової заміни цими новими ракетами значно старіших боєприпасів S8000 «Бандероль». Головною причиною такого стратегічного рішення є фінансова вигода, адже масове виробництво «Дань-Т» виявляється приблизно на тридцять п’ять відсотків дешевшим.

В українській розвідці також фіксують систематичні спроби ворога максимально масштабувати цей небезпечний проєкт і здешевити виробництво. Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький раніше повідомляв, що окупанти поставили виробникам чітке завдання повністю перевести збирання цих ракет на комплектуючі виключно власного виготовлення.

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Небезпека ситуації полягає не лише у запланованих величезних кількостях, а й у тому, що Росія активно розвиває саму концепцію реактивних безпілотників-мішеней, перетворюючи їх на смертоносні ударні засоби. Ця зброя є прямим продовженням проєкту «Дань-М» — апарата, здатного працювати на висоті до дев’яти кілометрів і розвивати крейсерську швидкість до 750 кілометрів на годину.

Висока маневровість, яка була закладена в конструкцію цих апаратів ще на етапі розробки звичайних мішеней для тренувань, значно ускладнює роботу сучасних засобів протиповітряної оборони. Поява такої кількості цілей прямо вказує на підготовку до масштабних комбінованих атак, для протидії яким українським захисникам обов’язково знадобиться суттєва додаткова допомога від західних союзників.

Нагадаємо, Росія працює над далекобійнішими версіями «Іскандера-1000». Але експерти вважають, що це суттєво не змінить складність його перехоплення для української ППО. Водночас більша дальність дозволяє Росії відсувати пускові установки далі від кордону.

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