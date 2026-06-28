Путін готує напад на країни Балтії: в польській розвідці назвали можливі сценарії

Путін / © Associated Press

Реклама

Польська зовнішня розвідка заявила про зростання ризику можливих провокацій з боку Росії на східному фланзі НАТО. Очільник служби Павел Шота вважає, що на тлі війни в Україні Москва може вдатися до нових кроків для загострення ситуації, зокрема щодо країн Балтії.

Про це повідомляє BILD.

За наявною інформацією, влада Польщі уважно стежить за розвитком війни в Україні та оцінює можливі ризики для безпеки регіону.

Реклама

«Ми спостерігаємо за подіями в Україні й бачимо, що війна зараз складається для Росії несприятливо. Це викликає побоювання, що Москва може ще більше загострити ситуацію», — заявив Шота.

За словами очільника розвідки, одним із можливих сценаріїв можуть бути обмежені дії проти країн Балтії за моделлю так званих «зелених чоловічків».

Саме так називали російських військових без розпізнавальних знаків, які брали участь у захопленні Криму 2014 року. Водночас Шота не стверджував, що такий розвиток подій є неминучим, а лише назвав його одним із можливих сценаріїв.

Що кажуть у Польщі про Білорусь

Окреме занепокоєння, за словами Шоти, викликає подальше посилення залежності Білорусі від Росії.

Реклама

«Ми бачимо створення на території Білорусі об’єктів, які дозволяють розміщувати системи доставки ядерної зброї», — зазначив він.

У Варшаві вважають, що такі процеси потребують посиленої уваги з боку країн НАТО та подальшого моніторингу безпекової ситуації на східному фланзі Альянсу.

Загроза нападу Росії на НАТО — останні новини

Нагадаємо, командувач армії Німеччини Крістіан Фройдінг розповів, що Росія може напасти на країну-члена НАТО до 2029 року. Він запевнив, що його країна готова відбивати атаку російської армії.

До слова, партнери по НАТО обговорили прискорену програму закупівлі безпілотників, аби посилити східний фланг Альянсу на тлі російської загрози. Зокрема, лідери Європи хочуть закупити дрони для повітряного патрулювання.

Реклама

Новини партнерів