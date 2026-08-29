Путін готує напад на країни Балтії? Європа отримала нові дані розвідки

Диктатор Путін / © Associated Press

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Європейські посадовці наразі не мають даних, які б свідчили про підготовку Росією звичайної військової атаки проти країн НАТО, зокрема держав Балтії.

Про це повідомляє Bloomberg.

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На тлі побоювань щодо можливої російської агресії проти країн Балтії європейські чиновники не підтверджують, що Москва готується до прямого військового удару по НАТО.

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Саме тому, за їхніми оцінками, припущення про те, що головною метою несподіваного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви було попередження Росії про неприпустимість нападу на Балтію, не відповідають реальній картині.

За інформацією джерел видання, під час зустрічей Реткліффа порушували кілька важливих питань. Серед них — можливість припинення війни проти України, підтвердження чинності зобов’язань США та інших союзників за статтею 5 НАТО, ситуація навколо війни в Ірані та підтримка, яку Москва надає Тегерану.

Окремо сторони обговорювали необхідність не допустити надмірної реакції Росії на нові економічні заходи Сполучених Штатів проти Ірану.

Водночас останнім часом країни НАТО активніше налагоджують контакти з Росією на рівні розвідувальних і військових структур. Таким чином союзники прагнуть знизити ризик неправильних оцінок і небезпечних непорозумінь на тлі посилення гібридної активності РФ.

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У Білому домі подробиці візиту Реткліффа до Москви розкривати не стали.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, відкинув побоювання щодо можливого російського удару по НАТО. Відповідаючи на запитання про можливе попередження Москви, він заявив: «Росія не збирається атакувати».

Попри відсутність ознак підготовки масштабного військового наступу, російські спецслужби, за даними розвідки, продовжують вивчати можливості для проведення диверсій та операцій «під чужим прапором» у Польщі та країнах Балтії.

Водночас нинішня оцінка ситуації не свідчить про те, що Росія змінила дислокацію своїх військ або почала переміщення сил, яке могло б вказувати на підготовку звичайного нападу.

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Представники Естонії, Латвії та Литви також заявили, що наразі не бачать змін у рівні військової загрози для своїх країн.

Відсутність ознак прямої військової атаки не означає, що європейські держави не стикаються з російською агресією. Основною проблемою залишаються гібридні операції, які Москва проводить у країнах, що підтримують Україну.

Йдеться, зокрема, про інциденти з озброєними безпілотниками, диверсії та підпали.

На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін, не маючи значного прогресу на полі бою, продовжує посилювати удари по українських містах і критичній інфраструктурі. Очікується, що взимку Росія може розгорнути масштабну повітряну кампанію.

Водночас тривала війна дедалі сильніше позначається на російській економіці. Через високу вартість бойових дій Москва змушена посилювати контроль над витратами та запроваджувати жорсткіші бюджетні обмеження.

Раніше повідомлялося, що на тлі економічної кризи та колосальних втрат російської армії в Україні кремлівський диктатор Путін опинився на межі політичної та фізичної прірви.

Ми раніше інформували, що масштабні військові маневри Заходу та таємні дипломатичні попередження Вашингтона покликані зупинити розширення російської агресії поза межі України.

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