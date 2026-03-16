Путін готує напад на ще одну країну: у Bild попередили про нову загрозу

Аналітик Bild заявив про ймовірну підготовку російського гібридного вторгнення в Естонію.

Росія розгортає масштабну інформаційно-психологічну операцію проти Естонії, популяризуючи ідею створення так званої «Народної республіки Нарва». Кремль намагається використати сценарій 2014 року, який застосовувався для дестабілізації сходу України.

Про це повідомляє аналітик Bild Юліан Рьопке.

Аналітик зазначає, що з початку березня у російських сегментах соцмереж Telegram та VKontakte активізувалися заклики до створення самопроголошеного утворення на території естонського міста Нарва. Проросійські ресурси поширюють вигадані карти, символіку та відеоролики, на яких невідомі у масках закликають до збройної боротьби та диверсій під гаслами про «російські землі». Користувачів переконують у підтримці з боку армії РФ.

Повідомляється, що Нарва є стратегічно важливим прикордонним містом на сході Естонії, де близько 90% населення є російськомовним. Саме на цей демографічний чинник робить ставку пропаганда.

Речниця поліції безпеки Естонії Марта Тууле назвала цю активність класичною дезінформаційною кампанією. За її словами, метою Кремля є розкол суспільства та створення атмосфери нестабільності.

«Такі методи вже використовувалися в Естонії та інших країнах. Це проста і недорога тактика, щоб налякати людей і посіяти хаос», — підкреслила Тууле.

Вона також нагадала, що будь-яка участь у подібних антидержавних акціях тягне за собою кримінальну відповідальність. В естонських спецслужбах зауважують: Росія активізувала цю атаку саме зараз, поки світ відволікся на події в Ірані.

Експерти не виключають, що створення такого інформаційного підґрунтя може бути підготовкою до реальних агресивних дій або гібридного вторгнення за зразком подій у Донецьку та Луганську у 2014 році.

Нагадаємо, Володимир Путін пропонував Дональду Трампу угоду щодо ядерної зброї Ірану.

Раніше ми писали, Росія допомагає Ірану воювати проти США та їхніх союзників на Близькому Сході, постачаючи ударні безпілотники власного виробництва.

