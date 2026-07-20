Путін готує нове вторгнення: у Литві розкрили план Кремля

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія не здатна досягти поставленої мети у війні проти України, тому Кремль може спробувати переключити увагу на новий напрямок. Наступною метою Москви здатні стати Польща та держави Балтії.

З таким застереженням виступив міністр оборони Литви Робертас Каунас в ефірі LRT, пише ЦЕНЗОР.нет.

За його словами, російське керівництво опинилося у складній ситуації. Війна проти України затягнулася, очікуваної перемоги немає, а наслідки бойових дій уже відчуваються всередині Росії.

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Зокрема, йдеться про регулярні удари по російській території, перебої з постачанням палива і зростання незадоволеності населення.

«Кремлю потрібна нова ескалація та нова перемога. У цій ситуації найімовірнішими цілями можуть стати Балтійський регіон та Польща», — заявив литовський міністр.

Йдеться не лише про можливі військові дії, а й про гібридні атаки. За даними литовської сторони, Росія може спробувати організувати диверсії проти об’єктів критичної інфраструктури, кібератаки, інформаційні операції чи інші провокації, які можуть спричинити кризу в регіоні.

Ймовірний напад РФ на країни НАТО — що відомо

Естонія, Латвія та Литва розробляють евакуацію 400 000 осіб на випадок нападу Росії. Країни Балтії вже давно попереджають своїх партнерів по НАТО про потенційну російську агресію. Усе через нещодавні кібератаки, дезінформаційні кампанії та порушення їхнього повітряного простору російськими винищувачами й безпілотниками.

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Хоча Росія заперечує будь-які наміри нападу на НАТО, ці три країни, які в минулому були анексовані Москвою, подвоїли свої витрати на оборону після повномасштабного вторгнення до України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза для країн НАТО з боку Росії стане реальністю не через роки, а за кілька найближчих місяців.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, додав, що, хоча сьогодні в Москви немає ресурсів для повномасштабної війни проти Європи, не можна відкидати, що до 2028 року вони можуть з’явитися. Це стане можливим, якщо в Росії проведуть мобілізацію.

Аналітики зазначають, що протягом останніх років Росія брала участь у різноманітних відкритих та прихованих атаках на держави НАТО, серед яких диверсійні місії, радіоелектронні перешкоди, глушіння GPS-сигналів та підпали.

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