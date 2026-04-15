Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Державна дума Росії ухвалила закон, що розширює повноваження президента Володимира Путіна щодо використання армії за межами країни. Документ містить розмиті формулювання про захист росіян від іноземного правосуддя.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

14 квітня Держдума Росії ухвалила закон, який надає Путіну право дозволяти застосування Збройних сил за межами країни для захисту «російських громадян», яких переслідують у міжнародних або іноземних судах.

Як зазначає російська служба BBC, формулювання документа вказує, що його дія не поширюється на всіх росіян, затриманих за кордоном. Йдеться лише про тих, кого переслідують у міжнародних чи національних судах, «наділених повноваженнями» іншими державами без участі Росії, або ж у структурах, чия юрисдикція не базується на міжнародних угодах РФ чи рішеннях Ради Безпеки ООН, ухвалених відповідно до глави VII Статуту ООН.

«Текст закону, ймовірно, навмисно сформульований нечітко, і наразі незрозуміло, яким саме чином Володимир Путін може застосувати російські війська в подібних ситуаціях», — вказали аналітики.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни попередив, що Кремль готує підґрунтя для операцій у повітряному просторі НАТО. Приводом стали звинувачення з боку помічника президента РФ Миколи Патрушева на адресу Фінляндії та країн Балтії у нібито наданні коридору для українських дронів. Аналітики вважають таку риторику спробою виправдати майбутні порушення кордонів з боку РФ, які Москва планує позиціювати як «заходи у відповідь».