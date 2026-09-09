Путін готує нову мобілізацію: у РФ масово викликають чоловіків до військкоматів

Російська армія / © Associated Press

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У Росії могла розпочатися підготовка до мобілізації, оскільки військовозобов’язані чоловіки дедалі частіше отримують у військкоматах так звані «мобілізаційні розпорядження».

Про це пише The Moscow Times.

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Йдеться про спеціальну вклейку у військовий квиток, яка зобов’язує її власника з’явитися на збірний пункт у разі оголошення мобілізації. За оцінкою керівника юридичного відділу «Школи призовника» Тимофія Васькіна, такі розпорядження могли отримати вже кількасот тисяч росіян.

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Як зазначає The Moscow Times, військкомати видавали подібні документи і раніше — як до початку повномасштабної війни проти України, так і після її початку. Однак 2026 року, за словами правозахисників, масштаби цієї практики різко зросли.

Васькін заявив Deutsche Welle, що точну кількість виданих розпоряджень встановити неможливо через засекреченість інформації. Водночас кількість повідомлень у соцмережах та звернень до юристів, які займаються питаннями призову, свідчить, за його оцінкою, про зростання таких випадків у десятки разів.

На різке збільшення інтересу росіян до теми також вказує статистика пошукових запитів. За даними «Яндекс Wordstat», кількість запитів про те, що таке «мобілізаційне розпорядження», зросла з 7154 у січні до 65 048 у серпні. Це більш ніж у вісім разів і є найвищим показником із вересня-жовтня 2022 року, коли в Росії оголосили мобілізацію та, за офіційними даними Кремля, призвали 300 тисяч людей.

Підготовка до нової мобілізації

Сам по собі виклик до військкомату для уточнення даних не означає автоматичного призову людини до армії чи її відправлення на фронт. Керівник юридичного відділу «Руху свідомих відмовників» Артем Клига пояснив, що нинішні дії можуть свідчити передусім про підготовку російської системи військового обліку до можливих рішень Кремля.

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За його оцінкою, чиновникам могли поставити завдання підготувати систему до будь-якого рішення Володимира Путіна. Якщо російське керівництво ухвалить рішення про мобілізацію, наявність актуальних даних та заздалегідь виданих розпоряджень дозволить значно швидше провести призов необхідної кількості людей.

Таким чином, нинішня активність військкоматів сама по собі ще не є доказом того, що в Росії вже оголосили нову мобілізацію. Водночас масштабне оформлення «мобілізаційних розпоряджень» може свідчити про підготовку інфраструктури до можливого масового призову.

Кремль прагне компенсувати втрати на фронті

Однією з причин, через яку Москва може готуватися до нової хвилі поповнення армії, є високі втрати російських військ на фронті. За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), російська армія нині втрачає вбитими та пораненими понад 40 тисяч військових щомісяця.

Попри те, що кампанія із залучення контрактників продовжується, її темпів, за оцінками західних розвідок, недостатньо для повного компенсування втрат. Розрив між кількістю нових контрактників і числом військових, які вибувають, оцінюється приблизно у 6 тисяч людей щомісяця.

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В ISW зазначають, що залишається відкритим питання, як довго російська армія зможе підтримувати нинішні темпи наступальних дій без мобілізації «у тій чи іншій формі». Західні розвідки також фіксують ознаки підготовки до можливого масового призову, зокрема перевірку полігонів та спроможності військової інфраструктури прийняти, озброїти й забезпечити нових військовослужбовців.

Мобілізація в РФ може відбуватися приховано

The Moscow Times також звертає увагу на інформацію The Economist, джерело якого, близьке до Кремля, стверджує, що Путін нібито планує додатково відправити на фронт від 300 до 400 тисяч росіян, не оголошуючи при цьому нової загальнонаціональної мобілізації.

За цим сценарієм основний тягар набору можуть перекласти на регіональну владу. Вона, як стверджує джерело видання, використовуватиме адміністративний тиск для залучення чоловіків, намагаючись при цьому не допустити перетворення невдоволення на загальноросійську проблему.

За даними джерел, одним із регіонів, де подібний механізм уже могли випробовувати, стала Пензенська область. Там чоловіків, за цими повідомленнями, затримували на вулицях і примусово відправляли на війну.

Нагадаємо, Росія може додатково мобілізувати близько 600 тисяч людей протягом двох років. За оцінкою ГУР, мобілізація може активізуватися після виборів до Держдуми, які відбудуться наприкінці вересня.

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