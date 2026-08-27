Путін готує новий ядерний сигнал Заходу: експерт назвав реалістичний сценарій

Путін / © ТСН

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Росія може посилити тиск на Захід за допомогою нового демонстративного кроку, пов’язаного з ядерними технологіями. Одним із можливих сценаріїв експерт називає чергове випробування ракети «Буревісник».

Про це керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив в ефірі 24 Каналу, коментуючи можливі теми контактів директора ЦРУ Джона Реткліффа з російською стороною в Москві.

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Кремль може подати новий ядерний сигнал

На думку Чаленка, після контактів Реткліффа в Москві Росія вже продемонструвала один із сигналів — незаплановану перевірку боєготовності в Білорусі за участю однієї з військових бригад.

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Водночас експерт вважає більш імовірним інший сценарій.

«Я бачу цілком реалістичний сценарій, за яким буде застосовано не тактичну ядерну зброю по Україні, а продовжаться так звані випробування крилатої ракети „Буревісник“», — сказав Чаленко.

За його словами, Росія вже проводила подібні випробування. Російська сторона восени минулого року заявляла, що ракета нібито перебувала в повітрі близько 14 годин і подолала приблизно 15 тисяч кілометрів.

«Буревісник» — ракета, яку Росія пов’язує з ядерною силовою установкою. За оцінкою експерта, новий запуск міг би мати насамперед політичне та демонстративне значення.

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Чаленко провів паралель із використанням Росією ракети «Орєшнік», коли Кремль застосовував її без бойової частини, а згодом Володимир Путін публічно акцентував на можливостях цієї системи.

«Що стосується саме „Буревісника“, то це дійсно реалістично, тому що буде черговим політичним сигналом для Заходу», — пояснив Чаленко.

Чи міг Реткліфф порушити цю тему в Москві

Експерт також не виключив, що питання можливих випробувань «Буревісника» могло обговорюватися під час контактів директора ЦРУ з російськими представниками.

На думку Чаленка, Кремль використовує ядерну тематику як інструмент тиску вже багато років. До таких дій він відніс, зокрема, окупацію Запорізької АЕС, захоплення Чорнобильської атомної станції на початку повномасштабного вторгнення та пошкодження конфайнменту ЧАЕС.

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«Путін цілком може піти на такий крок. І я не здивуюся, якщо Реткліфф і цю тему насправді порушував під час спілкування зі своїми російськими візаві в Москві», — наголосив керівник Центру аналізу та стратегій.

Нагадаємо, Росія різними способами намагається вибивати у США поступки щодо України.

Раніше йшлося про те, що Росія, ймовірно, готується до нових випробувань «Буревісника».

Також відомо, що РФ вперше вивела в море новий атомний підводний човен проєкту 09851 «Хабаровськ».

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