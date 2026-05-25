Путін / © Associated Press

Росія може готувати нову масштабну літню кампанію проти України після провалу початкового плану швидкого захоплення країни.

Про це пише німецьке видання BILD.

Аналітики видання проаналізували подальші дії Кремля на тлі посилення атак по українських містах.

«На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Москва розраховувала встановити контроль над Україною за лічені дні. Однак український спротив зірвав ці плани, а восени 2022 року ЗСУ повернули значну частину окупованих територій», — йдеться у матеріалі.

Після цього, стверджують журналісти, Росія була змушена неодноразово переглядати свої військові цілі та поступово звужувати масштаб завдань.

Росія переглянула свої цілі у війні проти України

Тепер, за даними видання, Кремль може зосереджуватися на новому літньому наступі та посиленні тиску на Україну через масовані ракетні й дронові атаки. На цьому тлі видання звертає увагу на нещодавній комбінований удар по Києву, який у матеріалі називають одним із найпотужніших за останній час.

У публікації зазначається, що Росія продовжує робити ставку на виснаження України, затяжну війну та удари по критичній інфраструктурі й великих містах.

Водночас українська сторона неодноразово заявляла, що попри нові атаки та спроби тиску, РФ не вдалося досягти своїх стратегічних цілей за понад чотири роки війни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо.

В МЗС РФ заявили, що під час розмови Лавров нібито повідомив американську сторону про намір РФ завдавати «системних ударів» по об’єктах у Києві.

Тим часом Сергій “Флеш” Бескрестнов нагадав, що Україна вже демонструвала можливість атакувати Москву та Московську область, тож Київ відповідатиме на масовані атаки Кремля та об’єктах інфраструктури ударами по території РФ.

