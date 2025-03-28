Путін готується до великої війни проти НАТО: німецька розвідка назвала час

Президент Росії Володимир Путін готується до війни проти НАТО / © ТСН.ua

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Російська влада, очевидно, готується до широкомасштабної конвенційної війни проти НАТО. За оцінками німецької розвідки, Росія може бути готовою до цього до кінця десятиліття — тобто вже за 5 років.

Про це повідомляє видання Bild із посиланням на нову доповідь Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) і Бундесверу.

У звіті вказано, що Росія сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і Кремль готовий використати силу для досягнення своїх цілей.

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За даними німецької розвідки, до кінця десятиліття Москва може бути повністю готовою до «широкомасштабної конвенційної війни».

Водночас литовська спецслужба VSD вважає, що Росія поки що не в змозі напасти на весь Альянс, але може «перевірити НАТО». Задля цього країна-агресорка може влаштувати обмежену військову операцію проти однієї чи кількох країн блоку, щоб з’ясувати, наскільки серйозно Альянс поставиться до своїх зобов’язань.

Як зазначається у доповіді німецької розвідки, незважаючи на зосередженість російських військ в Україні, військово-повітряні сили та флот РФ залишаються боєздатними. У разі завершення війни проти України, росіяни можуть швидко перекинути свої частини до кордонів із балтійськими країнами.

У документі також вказано, що «російські втрати поповнюються», а оборонна промисловість РФ виробляє більше, ніж потрібно для поточної війни.

Нагадаємо, раніше військова розвідка Данії озвучила оцінку, що Росія приблизно за п’ять років встигне підготуватися до великомасштабної війни в Європі, якщо війна в Україні завершиться або принаймні буде заморожена, і якщо НАТО не почне переозброюватися вже зараз.