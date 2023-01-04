"Путін хворий на рак": Данілов та Буданов заявили, що диктатору вже недовго залишилося

Російському диктаторові вже нічого втрачати, тому він міг наважитися на нову мобілізацію в РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін хворий на рак, йому вже нічого втрачати, тож це може бути однією з причин майбутного оголошення нової мобілізації в РФ.

Про це Данілов розповів в інтерв’ю в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, є велика ймовірність оголошення в Росії нової мобілізації, адже "російський Гітлер – щур, загнаний у глухий кут", йому вже більше нічого робити. Окрім того, на мобілізацію очільник Кремля міг зважитися через свою онкологічну недугу.

"Мабуть, враховуючи ще одну річ, що Путін хворий на рак і йому вже немає що втрачати, на цьому світі йому вже недовго залишилося, умовно кажучи, – їм не шкода своїх громадян, тому вони будуть намагатися спробувати зробити таку річ (провести мобілізацію – ред.)", – розповів секретар РНБО.

Водночас очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю ABC News розповів про рак у Путіна.

"Він хворіє уже дуже довго", – сказав Буданов у відповідь на запитання, чи хворіє президент РФ на "смертельну хворобу".

А на наступне запитання, коли Путін помре, очільник військової розвідки відповів: "Думаю, дуже скоро. Я сподіваюся". Буданов додав, що російський диктатор хворий на рак.

Очільник ГУР Міноборони також переконаний, що війна в Україні завершиться ще до смерті очільника Кремля – вже цьогоріч.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року британські ЗМІ повідомили, що у Путіна виявили низку смертельних хвороб. За різними даними, російський диктатор хворий на рак, має шизоафективний розлад та захворювання Паркінсона.

Читайте також: