Байден і Путін домовились про неможливість ядерної війни

Лідери обох країн підкреслили, що в конфлікті з використанням ядерної зброї не може бути переможців.

Президенти Росії і США за підсумками саміту в Женеві, який відбувся 16 червня, підписали спільний документ - заяву щодо стратегічної стабільності. Про це повідомили в пресслужбі Кремля.

"Сьогодні ми підтверджуємо відданість принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - йдеться в спільній заяві.

Російський та американський лідери також домовилися запустити комплексний діалог, який повинен закласти основу контролю над озброєннями і заходів для зниженню ризиків ядерної війни. В документі підкреслили, що цей діалог буде “предметним і енергійним”.

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Недавнє продовження Договору щодо стратегічного наступального озброєння (СНО) у спільній заяві назвали свідченням прихильності двох країн до встановлення контролю над ядерним озброєнням.

Нагадаємо, що РФ і Сполучені Штати володіють 90% світового арсеналу ядерного озброєння. При цьому кількість ядерних боєголовок, які перебувають на озброєнні оперативних сил ядерних держав, збільшується.

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