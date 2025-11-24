Путін і Ердоган обговорили умови завершення війни в Україні

Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

У понеділок, 24 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову щодо питання закінчення війни в Україні.

Про це повідомила канцелярія турецького лідера у соцмережі X та пресслужба Кремля.

«Ердоган висловив намір надавати всебічну підтримку переговорному процесу та готовність і надалі надавати для цих цілей стамбульську платформу», — заявили в Кремлі.

Водночас в Анкарі поінформували за підсумками розмови, що «Туреччина продовжуватиме свої зусилля для завершення російсько-української війни шляхом встановлення справедливого та тривалого миру».

Також зазначено, що Ердоган запевнив у готовності «як і в минулому, сприяти всім дипломатичним ініціативам та планам, які сприятимуть прямим контактам між сторонами та прокладуть шлях до тривалого миру».

Раніше президент Туреччини Ердоган сказав, у якому разі спрацює «мирний план Трампа», який має закінчити війну в Україні. На його думку, документ має відповідати законним очікуванням і потребам безпеки сторін, не створюючи нової нестабільності.