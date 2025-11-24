ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
1 хв

Путін і Ердоган обговорили умови завершення війни в Україні

Ердоган висловив намір надавати всебічну підтримку переговорному процесу та готовність і надалі надавати для цих цілей стамбульську платформу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

У понеділок, 24 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову щодо питання закінчення війни в Україні.

Про це повідомила канцелярія турецького лідера у соцмережі X та пресслужба Кремля.

«Ердоган висловив намір надавати всебічну підтримку переговорному процесу та готовність і надалі надавати для цих цілей стамбульську платформу», — заявили в Кремлі.

Водночас в Анкарі поінформували за підсумками розмови, що «Туреччина продовжуватиме свої зусилля для завершення російсько-української війни шляхом встановлення справедливого та тривалого миру».

Також зазначено, що Ердоган запевнив у готовності «як і в минулому, сприяти всім дипломатичним ініціативам та планам, які сприятимуть прямим контактам між сторонами та прокладуть шлях до тривалого миру».

Раніше президент Туреччини Ердоган сказав, у якому разі спрацює «мирний план Трампа», який має закінчити війну в Україні. На його думку, документ має відповідати законним очікуванням і потребам безпеки сторін, не створюючи нової нестабільності.

Дата публікації
Кількість переглядів
4
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie