Путін і Кім Чен Ин зустрінуться у Владивостоці: що відомо про наміри диктаторів

Північна Корея зберігає мовчання щодо "поїздки Кім Чен Ина на бронепоїзді" до Росії. Водночас відомо, що диктатор Кім візьме участь в Східному економічному форумі. І відбудеться це саме тоді, коли очільник Кремля Володимир Путін стикається з виснаженням військових запасів. Тож він сподівається скористатися підтримкою Північної Кореї для отримання боєприпасів. Це несподіваний поворот ситуації в порівнянні з 1950-ми роками під час Корейської війни, коли Радянський Союз постачав зброю на північ.

Про це пише Independent.

Кім відвідає Росію вдруге.

"Він сподівається зміцнити зв'язки з Москвою, яка стає все більш ізольованою після вторгнення в Україну", - йдеться у джерелі.

Також там наводиться цитата голови Російсько-Євразійського центру Карнегі.

"Ми знаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу останнім часом приїжджав в основному через артилерійські снаряди, і, швидше за все, це буде обговорюватися між Путіним і Кім Чен Ином", - заявив Олександр Габуєв.

Водночас Державне центральне інформаційне агентство Кореї тримає візит в секреті.

У той час як Росія направила на святкування річниці КНДР військовий ансамбль пісні й танцю, Китай направив делегацію на чолі з віце-прем'єром Лю Гочжуном. Відсутність урядовців з Росії на урочистостях може свідчити про триваючу підготовку до зустрічі Путіна і Кіма, припустили південнокорейські ЗМІ.

Кремль також відмовився коментувати питання про можливу угоду, згідно з якою північнокорейська зброя поставлятиметься до Росії. "Північна Корея - наш сусід, і ми будемо й далі розвивати наші відносини, не озираючись на думку інших країн", - заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Кім Чен Ин планує відвідати Владивосток до кінця тижня, до 17 вересня, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення можливості постачання країні-агресорці додаткової зброї для війни в Україні та іншої військової співпраці.

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