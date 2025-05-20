Польський премʼєр-міністр Дональд Туск / © Associated Press

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Польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що очільник Кремля Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирають мігрантів поблизу кордону з Польщею.

Про це повідомляє RMF24.

Туск наголосив, що наразі ситуація на східному кордоні Польщі напружена і вона, за його словами, є наслідком урядів його попередників.

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«Путін і Лукашенко збирають мігрантів біля кордону з Польщею. Ми хочемо, щоб наш кордон був щільним на всій ділянці», — сказав премʼєр.

За його словами, якби партія «Право і справедливість» (PiS — польська політична партія, заснована Лехом Качинським — ред.) правила на рік довше, було б на мільйон мігрантів більше — з африканських і з арабських країн.

«Золоті часи контрабандистів закінчилися разом з урядом PiS», — додав він.

Водночас він наголосив, що Варшава вирішує цю проблему.

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«У нас є ініціативи, спрямовані на припинення нелегальної міграції в зародку — для тих, хто хоче змінити місце проживання і вибирає маршрут через Польщу. Йдеться не лише про відмову у прийнятті заяв про надання притулку», — запевнив Туск.

Також голова уряду попросив дозволу на подальше призупинення права на притулок.

«Якщо існує щось таке, як загроза культурного конфлікту, і саме з цим сьогодні стикаються країни Західної Європи, то це пов’язано з напливом людей, які походять з різних культур, часто також сповідуючи іншу релігію. І хоча не всім це може сподобатися, роль держави полягає в тому, щоб стежити за тим, щоб основні соціальні структури та традиції не були порушені», — додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше назвав країну, яка могла б «поставити на місце» Путіна.

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