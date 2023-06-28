Путін і Медведєв - геї: ексКДБівець шокував заявою про орієнтацію диктатора та назвав його "обранців"

Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів, як російський диктатор зустрівся зі своєю дружиною Людмилою, а також шокував громадськість заявою, що Путін – гей.

Про це Жирнов розповів в інтерв'ю українському журналістові Дмитру Гордону.

Як Путін став геєм

"...у нього інші люди, хлопчики в яких він закохується, там Діма Медведєв та інші, Ролдугін (радянський та російський віолончеліст Сергій Ролдугін), у нього багато...", – сказав Жирнов.

Гордон уточнив у співрозмовника, чи справді Путін є геєм, і отримав таку відповідь: "Звичайно, а що ви сумнівалися в цьому?". За словами Жирнова, Медведєв теж гей.

"Путін у 90-му році, коли повернувся з Дрездена, він сів "під дах" Ленінградського університету в якості якогось там помічника ректора з міжнародних зв'язків, а це значить, що він вийшов у чинний резевр КДБ і був, строго кажучи, відповідальним за вербування викладачів та студентів. Медведєв тоді був молодим доцентом, який тільки-тільки захистив кандидатську дисертацію. Путін його завербував як агента КДБ. А далі у них були зустрічі - у "опера" з агентом..., на конспіративній квартирі. Все. А далі пауза довга. Все. Ви можете собі уявити, чим вони там займалися, на цій конспіративній квартирі", – стверджує ексКДБівець.

За словами ексрозвідника, в КДБ про ці "вподобання" Путіна знали, але це нікого не дивувала, бо "не один він там такий був".

Також експерт розповів, як Путін міг стати гомосексуалістом.

"Путін – малий хлопець. Він живе у дворі. Він кволий. Він – "шістка". А "шістка" – це все, що завгодно. Не виключено, що його використували, як сексуальний об'єкт. Йому це набридло і він пішов на боротьбу. А боротьба – це чоловіча компанія. Душ до занять і після, роздягальня – всі голяком", – розмірковує Жирнов.

2006 року на зустрічі з дітьми Путін неочікувано поцілував хлопика у живіт / Фото: скриншот з відео

Одруження

Жирнов стверджує, що Путін одружився лише для того, щоб поїхати за кордон.

"Путіну капають на мізки щодо одруження, він знаходить собі якусь медичку, все у них готове до розпису. І вона не просто тікає з-під вінця, а просто напередодні весілля. Потім він нікого не міг знайти. І виникає Людмила. При чому не він її знайшов, а вона його", – розповідає колишній працівник КДБ.

За його словами, Людмила Путіна залицалася до майбутнього чоловіка 3,5 року, а він від неї тікав.

"Вона до речі потім натякала, що не кожний раз і нечасто у них виходило у ліжку", – стверджує Жирнов.

Роман з Кабаєвою

Що стосується роману Путін з гімнасткою Кабаєвою, то Жирнов не вірить у це.

"Ні слова не вірю. Ні у (спільних з Путіним. – Ред.) дітей", – переконує він.

Раніше Сергій Жирнов назвав імена двох людей, яких побоюється Путін.

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