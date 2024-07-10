Путін і Сі Цзіньпінь чекають на "мирні переговори" до кінця року: Орбан знову зробив провокативну заяву

У листі до лідерів ЄС Орбан наполягає на "мирних ініціативах".

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав лист до президента Європейської Ради Шарля Мішеля та інших лідерів ЄС, у якому він запевняє, що Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито чекають на "мирні переговори" до кінця поточного року.

Про це пише видання El Pais, посилаючись на конфіденційний звіт угорського політика, до якого має доступ.

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У листі Орбан наполягає на "мирних ініціативах", бо, з а його словами, наступні два місяці події на фронті в Україні будуть "більш драматичними, ніж будь-коли".

"Виходячи з моїх розмов, я вважаю, що зараз є більше шансів, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і дорожньої карти для мирних переговорів будуть позитивно сприйняті", - стверджує він у документах до ЄС.

Орбан вважає, що Європа не має чекати Америки, бо вона зайнята виборчими процесами. Тому "не можемо очікувати, що в найближчі місяці вони висунуть якусь подібну пропозицію. Ми повинні вважати, що припинення вогню відповідає духу європейської стратегічної автономії".

Щодо свого візиту до Пекіна, то Орбан заявиви, що "Сі бачить політику Китаю як політику миру, в той час, як політика США і Європи - це політика війни, в якій Європа автоматично слідує американській лінії".

Щодо мирної формули, то Орбан зазначає, що Путін розглядає "актуальною" тільки ту пропозицію, яка була покладена на стіл навесні 2022 року.

Підсумувавши свій вояж до Китаю та Росії, він заявив, що Путін і Сі Цзиньпінь припускають, що нові мирні переговори між Росією і Україною відбудуться до кінця року.

Нагадаємо, в Єврокомісії відреагували на "мирні ініціативи" Віктора Орбана.

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