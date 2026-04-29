Путін і Трамп обговорили припинення вогню на 9 травня — що відомо

Очільник РФ Володимир Путін зателефонував президенту США Дональду Трампу і заявив про готовність оголосити перемир’я на період святкування Дня перемоги. Трамп підтримав ініціативу.

Про це повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передають пропагандистські російські агентства.

За його словами, сторони обговорили можливість тимчасового припинення вогню, приуроченого до 9 травня.

Також Ушаков передав, що Дональд Трамп під час розмови з Путіним заявив про угоду щодо врегулювання війни в Україні. Йшлося про те, що вона нібито вже близька

«Трамп сказав Путіну, що угода щодо врегулювання конфлікту в Україні вже близька», — розповів Ушаков.

За його словами, сторони обговорили перспективи досягнення домовленостей.

«Путін заявив, що всі цілі СВО будуть досягнуті в будь-якому випадку, але ми б хотіли зробити це шляхом переговорів», — сказав Ушаков.

