Путін і Зеленський не готові покласти край війні: у Трампа анонсували наступні кроки

Білий дім / © Associated Press

Очільник Кремля Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський не готові самостійно покласти край війні. Таку думку висловили у Вашингтоні.

Про це йшлося у заяві речниці Білого дому Керолайн Левітт після ударів РФ по Києву та інших містах і регіонах нашої країни 28 серпня, передає Sky News.

«Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край цій війні. Трамп пізніше зробить кілька додаткових заяв щодо цього», — зазначила вона.

Нагадаємо, що під час цього брифінгу Керолайн Левітт спершу навіть не згадала про російську атаку, зосередившись на внутрішніх американських темах. Однак коли її запитали про удар по Києву, вона зазначила, що ця атака — не новина і не несподіванка для Дональда Трампа.

Ніч проти 28 серпня, коли РФ ударила безпілотниками та ракетами, засвідчила найскладнішу ситуацію у Києві. У столиці станом на вечір 28 серпня стало відомо про 19 загиблих людей. Вщент знищена п’ятиповерхівка, пошкоджена місія ЄС тощо.