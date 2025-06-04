Путін істерично відреагував на пропозицію переговорів із Зеленським

Президент РФ Володимир Путін / © ТСН

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Президент держави-агресорки Володимир Путін неадекватно відреагував на пропозицію провести переговори на найвищому рівні з президентом України Володимиром Зеленським.

Істеричні заяви господаря Кремля цитують російські пропагандисти.

Коментуючи можливість зустрічі із Зеленським, Путін раптом звинуватив вище українське керівництво в організації «терактів» — підриві мостів у Брянській та Курській областях, які сталися в один день із атакою українських дронів на російські військові аеродроми.

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«Це, безперечно, терористичний акт. І рішення, звісно, ​​ухвалювалися в Україні на політичному рівні», — сказав він.

Господар Кремля заявив, що Україна хоче «залякати Росію».

У зв’язку із цим Путін поставив під сумнів можливість подальших переговорів щодо завершення війни.

«Хто взагалі веде переговори з терористами», — заявив воєнний злочинець Володимир Путін, на якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт.

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Російський президент також дав зрозуміти, що не має наміру припиняти вогонь, на чому наполягає Україна та її союзники.

«За що їх заохочувати, надаючи перепочинок у бойових діях, які будуть використані для накачування західною зброєю, для продовження мобілізації та підготовки інших терористичних актів», — зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну тимчасове припинення вогню перед зустріччю на найвищому рівні.