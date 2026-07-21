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“Путін – х**ло”: у Грузії почались протести після затримання чоловіка, який побив росіянку (відео)
Інцидент на весіллі переріс у бійку, а затримання одного з учасників спровокувало хвилю обурення в суспільстві.
У грузинському Тбілісі відбулася акція протесту через затримання місцевого жителя, який на весіллі вступив у конфлікт із російськими туристками. Протест супроводжувався антиросійськими гаслами.
Про це свідчать відео із соцмереж.
У Тбілісі відбулася акція на підтримку чоловіка, якого затримали після сутички з російськими туристками. Учасники вимагали звільнити грузина та вигукували антиросійські гасла, зокрема «Путін — х**ло».
Конфлікт стався під час весільного святкування. За словами очевидців, група туристок із РФ нібито поводилася зухвало щодо гостей та з балкона облила водою музичне обладнання. Після цього між ними й братом нареченого виникла штовханина, під час якої один з учасників ударив жінку.
У медіа повідомляли, що причиною сварки стала російська мова, однак грузинська поліція заперечила цю версію.
Увага! На відео присутні сцена насильства та нецензурна лексика 18+
До слова, торік у жовтні у Тбілісі спалахнула акція протесту проти заморожування євроінтеграції Грузії. Поліція розігнала мітинги, застосувавши водомети та сльозогінний газ. Прем’єр Іраклій Кобахідзе звинуватив учасників у спробі повалення влади, пообіцяв покарання і зажадав від посла ЄС засудити демонстрації, звинувативши Євросоюз у втручанні.