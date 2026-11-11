Путін хоче домовитися з Трампом і Сі про Україну за спиною Зеленського: що задумав Кремль

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін намагається використати пропозицію про проведення тристороннього саміту за участю США, Китаю та РФ, аби домовитися про припинення війни в Україні на вигідних для Кремля умовах і без залучення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з перебігом підготовки зустрічі.

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За даними видання, Кремль придумав цей саміт, сподіваючись на прихильність Трампа та підтримку Китаю. Головна мета Москви — домовитися про закінчення війни за спиною України та без участі Києва.

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Зазначається, що проведення саміту під питанням через розбіжності між США та Китаєм. Дональд Трамп наполягає на вільній розмові та хоче підняти питання ядерного озброєння — Пекін категорично проти цього. Натомість Сі Цзіньпін вимагає жорсткого сценарію, заздалегідь погоджених списків тем і читання підготовлених виступів без спонтанних обговорень.

У Пекіні зазначають, що готові обговорювати українське питання у тристоронньому форматі лише за умови ретельної попередньої підготовки, а за її відсутності нададуть перевагу окремим двостороннім переговорам.

Переговори України, США та Росії — останні новини

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори за участю України, США та РФ щодо безпекових гарантій, припинення вогню і закінчення війни.

За підсумками переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі сторони досягли домовленості про масштабний обмін військовополоненими.

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Спецпосланець президента США Джаред Кушнер назвав ці зустрічі «складними, але продуктивними».

До слова, делегації України та США зустрінуться в Дубліні, щоб узгодити подальші кроки. Це станеться одразу після візиту американців до РФ за підсумками переговорів в Абу-Дабі.

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