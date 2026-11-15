Путін хоче обеззброїти Європу: Кремль висунув Британії приголомшливу ядерну вимогу

Прапор Великої Британії / © Associated Press

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Росія хоче, щоб Велика Британія відмовилася від можливості застосовувати свій ядерний арсенал для захисту інших європейських держав.

Про це пише The Telegraph.

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У виданні нагадали, що Велика Британія є єдиною європейською країною, яка використовує підводні човни з ядерним озброєнням для забезпечення колективної оборони НАТО. Водночас британський прем’єр-міністр Енді Бернем нещодавно заявив, що питання безпеки європейського континенту не можуть бути предметом переговорів із Росією.

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Згідно з документом російської сторони, Москва вимагає від НАТО вивести війська зі Східної Європи та країн Балтії. Серед інших умов — виключення Фінляндії з Альянсу та зобов’язання не направляти західні війська на територію України.

Як зазначається в матеріалі, лише після виконання цих вимог Путін нібито буде готовий розглянути можливість припинення вогню.

Крім того, Кремль хоче домогтися припинення постачання Україні західного озброєння, військової техніки та іншої продукції. Російська сторона також наполягає, щоб питання можливого членства України в НАТО не виключали з переговорного порядку денного.

Окремий пункт стосується майбутнього окупованих українських територій. Росія прагне зберегти контроль над ними після завершення війни. Натомість Москва, за інформацією видання, могла б погодитися на вступ України до Європейського Союзу, але за умови, що Київ не братиме участі в спільній оборонній політиці об’єднання.

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Раніше повідомлялося, що США вперше порушили питання можливого виходу України з Донбасу в обмін на вступ до НАТО.

Ми раніше інформували, що у Європі виникли розбіжності через можливі удари далекобійними ракетами по території Росії.

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