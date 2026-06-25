Путін хоче повернутися до переговорів: що насправді стоїть за новою заявою Кремля

Чому Путін заговорив про мирні переговори / © Associated Press

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Росія демонструє ознаки військового та дипломатичного виснаження у війні проти України. На тлі успішних ударів Сил оборони України по російській нафтовій інфраструктурі та логістичних вузлах, президент РФ Володимир Путін виступив із публічною заявою про готовність повернутися до дипломатичного врегулювання конфлікту.

Про це пише Independent.

Чому Путін закликає до відновлення мирних переговорів

Аналітики зазначають, що заклики Москви лунають у момент, коли російська армія стикається з критичним розривом логістичних ланцюгів, закриттям аеропортів та падінням підтримки війни серед населення.

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Водночас у Кремлі зростає занепокоєння через зміну позиції Вашингтона. Посадовці РФ скаржаться, що президент США Дональд Трамп переглядає домовленості, нібито досягнуті під час минулорічного саміту в Анкориджі, які передбачали збереження за Росією контролю над окупованими територіями.

Прямим підтвердженням внутрішньої кризи у РФ стали слова самого російського лідера. Путін закликав продовжити мирні переговори на основі «попередніх домовленостей», які передбачають відмову України від вступу до НАТО, відмову від своїх територій та визнання російської мови другою державною.

«Росія, як неодноразово заявлялося, готова до мирних переговорів з Україною. Ми готові рухатися далі на основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі», — заявив Путін у понеділок.

Попри те, що раніше певні політичні кола вимагали від України вдатися до територіальних поступок, поточна ситуація демонструє помилковість такого підходу. Наразі Україна перехопила ініціативу, встановивши контроль над Чорним морем та змусивши Москву розглядати питання заборони експорту дизельного пального.

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«Альтернатива, якою можуть скористатися Європа і навіть США, — це посилення успіху України проти Росії; допомога Києву дасть можливість не просто заморозити лінію фронту, а й зламати хребет російським логістичним операціям, щоб фронт Москви повністю розвалився», — пишуть журналісти

Додатковим чинником тиску на РФ є залученість Дональда Трампа до конфлікту з Іраном, де Україна зміцнила свої позиції, коли запропонувала країнам Перської затоки власні технології протидії безпілотникам.

Оскільки Трамп шукає швидких геополітичних перемог та любить підтримувати команди, що мають успіхи, він може змінити вектор своєї політики щодо України та викликати роздратування Москви.

Представники російського керівництва відкрито висловлюють образу через невиконання США очікуваних домовленостей. Зокрема, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що лише російська сторона дотримувалася логіки саміту на Алясці щодо «обміну територій на мир».

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«Інша сторона, як тепер виявляється, не змогла повністю виконати свою роль», — сказав Ушаков про США.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров висловив думку, що саміт в Анкориджі міг бути американським маневром для переозброєння України, а його заступник — Сергій Рябков, звинуватив Вашингтон у відході від колишніх позицій після саміту Великої сімки.

Росія продовжує гібридну війну проти ЄС і Заходу

Поки європейські країни намагаються наростити оборонні бюджети, Росія продовжує вести проти них гібридну війну. Зокрема, РФ вдається до диверсій, підпалів та масштабних дезінформаційних кампаній у соцмережах з метою радикалізації суспільства.

Кремль намагався використати навіть політичну кризу у Великій Британії та відставку Кіра Стармера. Керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив у мережі X, що Москва нібито посприяла цьому процесу:

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«Ми зробили це разом, викривши войовничу та послідовно неправильну політику Стармера щодо імміграції, злочинності, енергетики та економіки. Він не зміг захистити Британію та руйнував західну цивілізацію».

Проте попри спроби дестабілізувати Захід, сама Росія опинилася у вразливому становищі. Військові втрати РФ наразі становлять близько 35 000 осіб щомісяця. Потенційний розгром регулярної армії може спровокувати внутрішні повстання в етнічних республіках — Інгушетії, Дагестані, Татарстані, Бурятії тощо.

Трамп несподівано висловився про Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що цінує рішення Росії, Китаю та Туреччини не брати участі у війні проти Ірану. Про це американський лідер повідомив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Він підкреслив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, лідер Китаю Сі Цзіньпін та очільник РФ Володимир Путін залишилися осторонь конфлікту.

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Трамп назвав це вражаючим, окремо зауваживши, що Ердоган є сильним лідером, а російський диктатор наразі просто «зосереджений на інших справах».

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